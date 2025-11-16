-Vídeo: Chamada do vídeo da milagreira (1.3337551)\nCom uma história cercada por tragédia, mistério e fé, Romilda, a menina milagreira de Piracanjuba, no Sul de Goiás, foi vítima de um crime que chocou a cidade há quase 70 anos. Desde então, ela passou a receber pedidos de milagres como chuva, cura para câncer e outras doenças. Em troca, as pessoas deixam oferendas como bonecas, sacos de balas, flores, velas e até moedas no túmulo dela.\nO POPULAR entrevistou moradores, pessoas que trabalham no cemitério e até uma amiga de infância dela, que contaram detalhes dessa história que resiste ao tempo e guarda mais do que memória.\nO túmulo dela é cheio de coisas bonitas. Ela é um anjinho que está sempre olhando por todos. Todo mundo em Piracanjuba tem uma coisa com a bondade daquela menina. Eu cuido do túmulo há 15 anos e recebi vários milagres. Eu tinha um cunhado que tinha câncer e toda vez que sentia dores ia lá levar balas para ela. Ela ama e cuida das crianças e velhinhos. Menina milagreira”, contou Juraci Batista Quintino.