Uma menina de 3 anos morreu após um acidente durante um passeio a cavalo com o pai em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Civil. A Polícia Militar informou que o pai caiu do cavalo após bater contra um galho de árvore e o animal continuou em disparada com a criança, que caiu logo em seguida. A Polícia Civil investiga o caso.\nO acidente aconteceu no domingo (5). De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia, a menina foi socorrida e levada ao hospital. A prefeitura de Bela Vista de Goiás informou que ela deu entrada no hospital municipal Antônio Batista da Silva em estado gravíssimo, com lesão na região cervical, além de ferimentos na cabeça e tórax.\nJovem que morreu após cair de cavalo em Goiás era apaixonado por cavalgadas, diz amigo