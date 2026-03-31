Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, morreu por possível envenenamento (Reprodução / Instagram Nábia Rosa)\nA Polícia Civil (PC) investiga um possível envenenamento em Alto Horizonte, no norte de Goiás, após Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, morrer depois de jantar com a família. Quatro gatos, que ficavam pela redondeza da casa, também perderam a vida, e o irmão da menina segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar os mesmos sintomas.\nComo aconteceu?\nNa noite da última sexta-feira (27), o namorado de Nábia Rosa Pimenta, mãe das crianças, fez o arroz e o feijão da janta, sendo que a carne moída já estava pronta desde o meio-dia. Em entrevista à TV Anhanguera, a mulher contou que ela quem colocou comida para os filhos.\nEu fui à cozinha, coloquei janta para eles, depois coloquei a minha. Saímos nós três e, logo em seguida, fomos para a área comer. Ele também foi lá, colocou comida, e nós quatro nos sentamos na área", disse.