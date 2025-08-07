Criança morreu após Kombi escolar sofrer acidente na zona rural de Ipameri (Reprodução/TV Anhanguera)\nA estudante Celina Victoria Frões Muniz Goes, de 9 anos, que morreu em um acidente com uma Kombi escolar na zona rural de Ipameri, na região sudeste de Goiás, ajudou a salvar o irmão. À TV Anhanguera, a família da menina contou que a van tombou e Celina Victoria colocou a perna na frente na tentativa de protegê-lo.\nA Kombi parou no mata-burro, o motorista desceu com um menino para ajudar empurrar e a Kombi desceu de ré. Não deu tempo de ele entrar e a Kombi tombou. O vidro quebrou e ela [Celina Victoria] saiu e a Kombi foi em cima dela. Ela colocou a perna para poder salvar ele [o irmão]”, contou a irmã Maria Manuela Frões. "Tentou [proteger], graças a Deus, senão tinha sido os dois", completou o pai Adaías Frões Sales.