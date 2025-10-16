A menina de 12 anos que sobreviveu ao acidente que matou sete pessoas em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, quebrou o vidro traseiro do carro para conseguir sair e pedir ajuda, segundo a Polícia Civil. O acidente aconteceu durante uma forte chuva, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu saber o estado de saúde da criança sobrevivente. À reportagem, os bombeiros informaram que a menina foi encontrada consciente, orientada, com escoriações e que ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Mansões Odisseia, em Águas Lindas.\nCinco crianças e dois adultos morrem após carro cair de ponte e afundar em rio\nCrianças e casal que morreram após carro cair de ponte e afundar em rio eram da mesma família e voltavam de passeio