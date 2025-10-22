Uma menina de 11 anos que sofria bullying na escola ganhou um “dia de princesa” em Jataí, no sudoeste goiano. A criança passou por um salão de beleza, uma loja de roupas, uma churrascaria e ainda vai receber acompanhamento psicológico gratuito. A ação solidária foi promovida pela Polícia Civil (PC).\nSegundo o delegado Marlon Souza, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a menina teve uma crise de ansiedade e saiu de casa sozinha no dia 14 de outubro. A polícia foi acionada e encontrou a estudante algumas horas depois. O investigador revelou que a criança não tinha sinais de violência, mas que estava um pouco desorientada.\nGoiana de 7 anos ganha concurso de beleza internacional no Peru\nModelo goiana é eleita Miss Brasil Europa\nEntão, na última sexta-feira (17), os policiais organizaram as ações de acolhimento. “A gente sempre tem alguma atividade social. No sentido de colaborar com a recuperação dela [da menina], a gente promoveu [o dia de princesa] com a ajuda de várias empresas”, explicou Souza.