RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas meninas morreram nesta quinta-feira (25) após o desabamento da casa onde viviam na comunidade Praia da Rosa, no Tauá, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, durante as fortes chuvas que atingiram a capital fluminense.\nO imóvel de três andares colapsou completamente por volta das 7h30. Segundo moradores da região, os pais das meninas já haviam saído para trabalhar e elas se preparavam para ir à escola quando a estrutura desabou. A família morava no primeiro pavimento.\nOs corpos de Vitória, 11, e Agatha, 4, foram localizados por equipes do Corpo de Bombeiros por volta do meio-dia, após quatro horas de buscas entre os escombros.\nOutras duas pessoas que estavam no imóvel, uma mulher e uma criança, foram resgatadas com vida e sem ferimentos.\nMoradores ajudaram os bombeiros com a retirada dos escombros. Cerca de 50 agentes participaram da do resgate. Foram mobilizadas equipes do Quartel da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães, além de viaturas e equipamentos especializados.