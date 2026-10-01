Foram três disparos em três regiões distintas, dois na parte frontal e um na parte lateral, segundo a polícia (Divulgação / Polícia Civil)\nO menino de 10 anos que foi baleado três vezes com balas de chumbinho na cabeça, em Palmeiras de Goiás, acordou completamente da sedação e voltou a falar, segundo relato do avô, Josmar Dias, ao POPULAR. A criança está internada há 16 dias no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, e a unidade informou que ele respira sem ajuda de aparelhos.\nA mãe do menino, Carolina Domingues Souza Cirino, o padrasto, Tiago Lopes Cirino, e o dono da fazenda onde moram, José Rodrigues, continuam presos temporariamente por suspeita de tentativa de homicídio contra o garoto.\nAo POPULAR, a defesa de Carolina informou anteriormente que a prisão temporária possui natureza exclusivamente cautelar e que não configurando condenação ou juízo de culpa. Segundo o advogado Arlen Luís Batista Silva, não há elementos no inquérito que comprovem dolo ou autoria delitiva e que adotará as medidas judiciais cabíveis para restabelecer a liberdade de ambos e garantir o devido processo legal (veja a nota completa no final).