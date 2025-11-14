-Bike nova (1.3336875)\nUm menino chamado Felipe Henrique, de 11 anos, foi surpreendido por Francisco Anes, um comerciante que decidiu presenteá-lo com uma bicicleta, depois que viu que ele estava carregando a carcaça de uma bicicleta na rua.\nAo POPULAR, Francisco contou que Felipe é uma criança conhecida na região de Recanto do Bosque, em Goiânia, onde ele trabalha. “A primeira vez que vi ele foi aqui mesmo, na porta. Foi quando ele veio na minha loja, minha esposa atendeu ele e ele queria comprar um spray, até então eu não sabia porque, né? Só descobri depois, quando ele saiu e voltou com aquele quadro de bicicleta na mão”, conta.\nNo vídeo, é possível ver o momento em que Francisco se aproxima do menino, de carro, e pergunta: “Onde você vai com essa bicicleta? O que você está fazendo?”. Quando Felipe se aproxima, Francisco pergunta quem é a bicicleta e quem deu para ele. O menino responde que ganhou de um “cara do ferro velho”.