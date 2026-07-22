-VÍDEO: Criança comove após juntar dinheiro para comprar bicicleta e ser roubado na porta de casa (1.3436021)\nUm menino de 11 anos passou seis meses vendendo balas para juntar R$ 2 mil e comprar uma bicicleta nova, mas teve o sonho interrompido após ser roubado na porta de casa, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O caso foi divulgado pela TV Anhanguera.\nO roubo da bicicleta aconteceu na última segunda-feira (20). A família informou à reportagem da TV que ainda não havia conseguido registrar um boletim de ocorrência. O POPULAR não conseguiu localizar a família da criança, que não teve a identidade divulgada. Como o suspeito também não foi identificado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.\nImagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem sai de trás de um muro, aborda a criança e leva a bicicleta. O menino ainda tenta correr atrás do suspeito, mas não consegue recuperar o veículo.