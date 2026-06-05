-POP_CRIANCA_DANCANDO_05062026.mp4 (1.3418794)\nUm vídeo que circula nas redes sociais mostra o pequeno Miguel Vieira, de 6 anos esbanjando energia e muita desenvoltura na pista de dança durante uma festa de casamento, tornando-se, sem dúvida, o convidado mais animado da cerimônia em um espaço de festa em Aparecida de Goiânnia, na Região Metropolitana da Capital. Nas imagens, é possível ver a criança dominando o centro da pista enquanto os convidados observam, entre risos e aplausos. Sem qualquer vergonha e com um ritmo impressionante, o pequeno não apenas acompanha a música, mas interpreta cada batida, criando uma coreografia espontânea que contagiou a todos.\nEnquanto os convidados observam o espetáculo com carinho, o pequeno "astro" segue sua performance, provando que, para se divertir em um casamento, basta ter boa música e espírito livre. Em entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, a mãe de Miguel, Amanda Vieira, servidora pública de 35 anos em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, contou que esta não é a primeira vez que o filho viraliza. Segundo ela, Miguel já havia chamado a atenção na web em 2024 e 2025, sendo esta a terceira vez que conquista a internet.