(Reprodução / Instagram Clube Atlético Metropolitano (ca_metropolitano))\nUm menino de 4 anos morreu após cair da janela de um hotel ontem, em Blumenau, em Santa Catarina.\nArthur se aproximou da janela para observar pássaros, segundo a Polícia Civil. A mãe relatou aos policiais que abriu a janela do quarto e que o filho se debruçou para olhar o lado de fora. Ela disse que tentou segurá-lo pelas pernas ao perceber o risco, mas não conseguiu evitar a queda.\nA mãe pegou o filho nos braços e saiu atrás de socorro. De acordo com a polícia, um morador da região levou os dois ao Hospital Santo Antônio, onde a equipe médica constatou a morte.\n'Mataram o meu filho pela terceira vez', diz Leniel Borel\nMenino de 7 anos é baleado no rosto em Uruaçu\nMulher perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife