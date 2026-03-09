Artur Henrique Oliveira, de 4 anos (Arquivo Pessoal / Letícia Silva)\nUm menino de 4 anos morreu após o carro em que ele estava com a família ser atingido por um caminhão na BR‑153, km 343, em Jaraguá, região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da criança, identificada como Artur Henrique Oliveira, estavam no veículo o pai, a mãe e as duas irmãs adolescentes, que sobreviveram. A Polícia Técnica Científica fez a perícia no local nesta segunda-feira (9) e liberou o veículo.\nO nome do caminhoneiro não foi divulgado, por isso POPULAR não conseguiu contato até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a tia da criança, Letícia Silva, de 29 anos, o pai e as duas filhas estão em estado grave no hospital. “Meu sobrinho Artur morreu chegando ao hospital. As minhas duas sobrinhas estão em Goiânia em estado grave e meu irmão em Anápolis também em estado grave”, contou a irmã do motorista.