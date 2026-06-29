Avião após queda em Nerópolis (Reprodução/Redes Sociais)\nUm menino de 5 anos presenciou a queda de um avião em Nerópolis e avisou o pai sobre o acidente. Conforme divulgado pela TV Anhanguera, Felipe foi quem viu a fazenda incendiada. “Meu menininho foi mais herói ainda, porque avisou. Se não fosse ele, eu não ia nem ver, porque nós estávamos lá dentro da casa forrada, onde não dá para escutar nada”, disse o pai da criança.\nDentro da aeronave estava um empresário de 73 anos, que pilotava o avião de pequeno porte que pegou fogo depois de cair em uma propriedade rural de Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a corporação, o piloto estava sozinho. Ele sobreviveu e foi trazido para Goiânia de helicóptero.\nÀ reportagem, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), informou que o piloto da aeronave, paciente, R. R. C, de 73 anos, está internado na Clínica Cirúrgica da unidade, possui estado geral estável, consciente e respira espontaneamente.