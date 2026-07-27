Um menino de oito anos entrou no meio de uma briga entre a mãe e o pai para defendê-la. Segundo apuração da TV Anhanguera, o menino empurrou o pai para que a mãe conseguisse sair da casa. O caso aconteceu em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.\nPor não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nDe acordo com a apuração do repórter Cássio Ramos, da TV Anhanguera, a mãe conseguiu pegar o menino rapidamente e os dois foram para a casa de um vizinho, que acionou a Polícia Militar (PM) para pedir socorro.\nQuando os policiais chegaram no local, o homem ficou bastante resistente e os militares precisaram usar uma arma de choque para contê-lo. O homem foi preso e levado para a delegacia.\nFuncionária denuncia que cliente de lanchonete a agrediu após pedir que levantasse os pés para ela varrer; vídeo