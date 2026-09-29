-VÍDEO: Menino de quatro anos fisga peixe (1.3461852)\nUm menino de apenas quatro anos impressionou ao pescar um tambacu de 25 kg durante uma pescaria em família. O registro foi feito no último domingo (27), em um hotel fazenda, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.\nAo jornal O POPULAR, o pai do menino, Duilio Guimarães, contou que Henrique é apaixonado por pesca desde pequeno. Segundo ele, o filho começou a pescar por volta dos dois anos e sempre acompanhou a família nas pescarias.\nEle realmente gosta muito e, apesar da pouca idade, já está bastante acostumado com a atividade e tem muita habilidade. O irmão, Davi, fala que a pesca nasceu nele”, contou.\nJaú de 1,5 metro fisgado em cânion de Rio Araguaia levou quase uma hora para ser capturado, diz guia\nGrupo fisga peixe que não pode ser consumido no Rio Araguaia; vídeo