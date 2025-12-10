Um menino de 10 anos foi esfaqueado por um adolescente em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a criança foi ferida por um adolescente de 14 anos. A motivação teria sido um desentendimento entre os dois em uma quadra de futebol.\nA PC ressaltou que o ataque a faca aconteceu no domingo (7), posteriormente ao ocorrido, quando o menino estava em outro local. Testemunhas relataram à polícia que o menino foi derrubado pelo adolescente, que desferiu vários golpes, atingindo pescoço, tórax e pernas. Após isso, ele teria fugido em uma bicicleta.\nSocorrido, o menino foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). À repórter Aline Goulart, do g1, a unidade de saúde informou que o paciente seguia estável. O POPULAR entrou em contato com o hospital nesta quarta-feira (10) para obter informações sobre o estado de saúde, mas não houve retorno.