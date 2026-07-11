O menino de 10 anos que foi resgatado do apartamento em que estava trancado, com fome e sem água, conversava com outras crianças pela janela e gritava por socorro, segundo moradores do prédio disseram à TV Anhanguera. O caso foi registrado em um condomínio no Setor Faiçalville, região sudoeste de Goiânia.\nÀ tarde, as crianças saem para brincar e ele fica interagindo com elas pela janela. É triste, machuca a gente", lamentou Carlos Eduardo Freitas, síndico do prédio.\nOs nomes dos pais não serão divulgados pelo O POPULAR para preservar a identidade da criança, seguindo os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa deles não foi localizada até a última atualização desta matéria.\nUma moradora do prédio contou à TV Anhanguera que chegou a presenciar a mãe batendo no menino e avisou que chamaria o Conselho Tutelar. Ela também destacou que ouviu o menino gritando por socorro pela janela do apartamento várias vezes.