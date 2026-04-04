Weslenny Rosa Lima e Heitor Rosa Lima, crianças que foram envenenadas em jantar de família (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO delegado Domênico Rocha revelou em entrevista à TV Anhanguera que Heitor Rosa Lima, de 8 anos, filho de Nábia Rosa Pimenta Matheus, disse que ele e sua irmã já sofreram agressões do padrasto. Ronaldo Alves de Oliveira é suspeito de envenenar Heitor e Weslenny Rosa Lima, filha mais velha de Nádia, que faleceu após ingerir alimento envenenado.\nAo POPULAR, a defesa do suspeito informou que tal fato não foi relatado por nenhum dos familiares ouvidos no dia 28 de março, data do falecimento de Weslenny. Segundo a defesa, a versão só aparece neste momento porque o pai biológico das crianças tem desejo de justiça (Leia a nota completa ao final do texto).\nO investigador ouviu o menino no Hospital Centro-Norte (HCN), onde ele segue internado e tem melhora progressiva no quadro, de acordo com nota divulgada pelo hospital.