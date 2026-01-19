Um menino, de 2 anos e 8 meses, ficou desaparecido por nove horas em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Em entrevista à repórter Rafaella Barros do g1 Goiás, a conselheira Priscila Barros, que atuou nas buscas pela criança, contou que o menino foi encontrado em uma área de mata fechada no Residencial Nova Goianira II. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a criança teria se ausentado do quintal da residência enquanto os pais realizavam atividades domésticas.\nEu estava trabalhando, aqui na minha construção, e minha esposa aqui dentro de casa. Ele brincando no quintal e indo para o vizinho. Aí eu pedi ela para pegar ele lá na casa do meu vizinho. Aí ela foi lá e buscou ele. Aí ele voltou de novo. Na segunda vez que eu pedi ela para buscar ele de novo, ela buscou. Na terceira vez eu falei pra ela “Cadê o neném?”, aí não deu tempo mais, eu fui à casa do vizinho, perguntei “cadê o menino?”, e ninguém sabia o paradeiro”, explicou o pai da criança em entrevista à TV Anhanguera.