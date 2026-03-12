Criança voltava da escola e atravessava a faixa quando foi atingida, segundo o pai (Arquivo pessoal/João Vitor)\nUm menino goiano de 7 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em Bruxelas, capital da Bélgica. O pai dele, o pintor João Vitor Fernandes da Silva, de 25 anos, contou que Enzo Fernandes de Souza voltava da escola com a tia no último dia 3, quando foi atingido pelo veículo ao atravessar uma faixa de pedestres na região de Port de Hall. O motorista teria avançado o sinal.\nO POPULAR entrou em contato com a polícia local de Bruxelas, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. A empresa de ônibus TEC, por meio de nota, lamentou a morte da criança e informou que em respeito a família e à investigação em andamento, irão se abster de outros comentários neste momento. "Continuaremos a cooperar plenamente com as autoridades, como sempre fizemos," emendou (veja a íntegra do comunicado ao fim deste texto).