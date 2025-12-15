Gustavo Ferreira Santos, de 2 anos, morreu após ser atingido por foguete dentro do carro, em São Domingos, na região nordeste do Estado, de acordo com a Polícia Civil (PC). A mãe ficou ferida. Um homem suspeito de soltar o artefato foi detido pela Polícia Militar (PM).\nPor não ter o nome revelado, O POPULAR não conseguiu o contato da defesa para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu na manhã deste sábado (13), enquanto a família seguia para uma reza. Após o acidente, o menino foi levado ao Hospital Municipal de São Domingos com queimaduras no braço e antebraço direito, no peito e estilhaços no braço esquerdo, segundo a secretaria municipal de Saúde da cidade (SMS).\nContudo, devido ao trauma, o quadro evoluiu para hemotórax (acúmulo de sangue no espaço entre o pulmão e a parede torácica), situação em que ele teve que ser entubado, conforme as informações da pasta. A mãe teve uma queimadura leve na região do quadril e peito.