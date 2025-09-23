João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos (Reprodução / TV Anhanguera)\nJoão Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos morreu após levar choque elétrico em fio energizado. Segundo a Equatorial, constatou-se que o fio era de telefonia e estava energizado por estar em contato com uma luminária de poste de iluminação.\nA Equatorial lamentou o ocorrido e informou que, assim que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, enviou equipes técnicas ao local e atuou de forma preventiva, retirando o fio de telefonia energizado.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), informou que a responsabilidade do acidente é da Equatorial, que de acordo com ele, é a detentora do poste. “O tempo todo a Equatorial quer se esquivar da sua responsabilidade e a ABNT e a NTR, juntamente com a Aneel que regula e regulamenta, têm regras muito claras, como a distância desses cabos com a iluminação pública e com os fios de alta tensão”, afirma.