Polícia Civil investiga origem de substância semelhante a "chumbinho" encontrada em comida; participação da mãe no envenenamento dos filhos não é descartada (Reprodução/TV Anhanguera)\nO menino de 8 anos que foi envenenado junto com a irmã Weslenny Rosa Lima, de 9, após um jantar em família em Alto Horizonte, no norte de Goiás, recebeu alta hospitalar no último sábado (4) e passou a morar com o pai biológico, segundo a Polícia Civil. Ainda internado, Heitor Rosa Lima contou à polícia que ele e a irmã sofriam agressões do padrasto.\nWeslenny Rosa Lima morreu no dia 28 de março, um dia após a refeição. Segundo a investigação, o padrasto das crianças, Ronaldo Alves de Oliveira, está preso preventivamente e é suspeito do crime.\nAo POPULAR, a defesa do padrasto disse que viu a prisão com naturalidade e acreditar que ele é inocente (leia a nota completa ao final do texto).