-Menino recebe alta com festa e vai para casa pela primeira vez (1.3342101)\nO menino que passou 407 dias internado em um hospital de Goiânia recebeu alta com festa e vai para casa pela primeira vez (veja vídeo acima). Matheus Henrique Gomes Domingos, de 1 ano e 1 mês, nasceu prematuro de 8 meses com a síndrome do intestino curto. À TV Anhnaguera, a mãe do bebê, Ariane Gomes da Silva, contou como foram as primeiras horas de nascimento do filho.\nAo nascer, ele deu uma parada, faltou ar no pulmão... precisou ser intubado e pegou uma infecção no intestino", relatou Ariane.\nApós longo período internado, Matheus foi para a casa dos pais em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Na despedida do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), acompanhado pela mãe, avó e irmãos, a criança passou por um corredor formado por funcionários da unidade com balões.