-VÍDEO: Criança comove após juntar dinheiro para comprar bicicleta e ser roubado na porta de casa (1.3436021)\nUm menino de 11 anos, que mora em Aparecida de Goiânia, vendeu balas e economizou durante seis meses para realizar um sonho. A criança conseguiu juntar R$ 2 mil e comprou uma bicicleta nova. Entretanto, ela foi roubada na porta da casa dele, no Jardim Buriti Sereno. O caso foi divulgado pela TV Anhanguera.\nImagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. O vídeo mostra quando um homem sai de trás de um muro, aborda o menino e foge com a bicicleta. A vítima ainda tentou correr atrás do suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo (assista no início do texto). O caso aconteceu na última segunda-feira (20).\n“Ele passou pela primeira vez me olhando, aí ele deu a volta, deixou a bicicleta dele no mato e veio correndo até mim. Aí ele chegou na minha bicicleta e falou: ‘Perdeu’ e saiu”, contou o menino ao repórter Fábio Castro. Segundo a família, que preferiu não se identificar, ele estava sentado na calçada consertando uma pipa no momento da abordagem e acreditou que o homem pediria apenas uma informação.