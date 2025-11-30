-VÍDEO MENINOS FERRARI (1.3343754)\nUm grupo de sete crianças se impressionaram ao ver uma Ferrari estacionada em uma oficina automotiva de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal. As imagens feitas pelo influenciador Cesar Rincon na última sexta-feira (28), emocionaram a web (assista ao vídeo acima).\nSe você pode tocar, você pode ter”, disse um internauta.\nQue brabo! Quem tem fé não há barreiras”, disse outro seguidor.\nNunca desacredite dos seus sonhos, uma hora ele se realiza. Fé criançada”\nCasal diverte mostrando problemas de casamento com humor e ganha elogio de celebridades\nCasa com neve na decoração de Natal chama a atenção em Senador Canedo; vídeo\nFoto inédita de Cristiano Araújo é publicada por fotógrafo\nNas imagens é possível ver as crianças se aproximando e rodeando o carro, tocando a lataria. Inclusive uma delas chega a beijar o veículo e outra registra o momento com um celular.