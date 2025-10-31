A caipirinha gigante de 1.500 litros preparada em uma betoneira (Divulgação / Prefeitura de Anhanguera-GO)\nMesmo sendo o menor município de Goiás, com menos de mil habitantes, Anhanguera, no sudeste goiano, quer alcançar um feito digno de cidade grande: produzir a maior caipirinha do mundo e entrar para o Guinness Book. A façanha está marcada para o dia 9 de novembro de 2025, dentro da programação do 5º Festival Gastronômico do Limão Taiti, evento que celebra a fruta símbolo da cidade e movimenta a cultura, o turismo e a economia regional.\nCom cerca de 924 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e conhecida pela produção e exportação do limão taiti, Anhanguera pretende transformar sua especialidade em um recorde mundial. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 72 anos de emancipação do município e celebra o título local de Capital do Limão Taiti em Goiás.