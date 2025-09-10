Mais da metade dos estudantes diz se sentir acolhida pela escola, mas menos de 40% dizem respeitar e valorizar o professor, mostra pesquisa lançada nesta terça-feira (9), que ouviu mais de 2,3 milhões de estudantes em 21 mil escolas do País nos chamados anos finais do ensino fundamental – que compreendem o 6º, 7º, 8º e 9 º anos. O objetivo do levantamento é subsidiar a criação da primeira política nacional voltada para esta etapa.\nAs percepções dos alunos, colhidas em questionários e dinâmicas coletivas, foram dividas em dois grupos: os alunos mais novos, do 6º e 7º anos, e os mais velhos, do 8º e 9º anos. Apesar da pouca distância de idade, é possível encontrar importantes contrastes entre as respostas. O estudo alerta para os desafios na relação aluno-professor: apenas 39% dos mais novos e 26% dos mais velhos afirmam respeitar e valorizar os professores.