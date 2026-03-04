A decisão de prender novamente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta quarta-feira (4), foi tomada porque a Polícia Federal encontrou no celular do empresário mensagens que citam uma tentativa de assalto contra um jornalista como forma de intimidação. O nome do jornalista não foi revelado.\nO banqueiro foi preso preventivamente (sem tempo determinado) em nova fase da Operação Compliance Zero. A ordem partiu do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das investigações sobre o caso Master.\nDaniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero\nMendonça dá 60 dias para PF entregar relatório completo do Master e citações a pessoas com foro\nMendonça avaliava a decisão desde a última sexta-feira (27). A informação é de que ele recebeu pouco material da PF até o momento.