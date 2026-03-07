Comerciantes do Mercado Aberto da Avenida Paranaíba, na parte situada entre a Rua 68 e a Avenida Goiás, foram remanejados há pouco mais de um mês para o espaço entre a Goiás e a Rua 74, perto do Estádio Olímpico. Sem informações sobre a razão das mudanças, se queixam da queda no movimento e do volume de vendas. A Prefeitura de Goiânia diz que está fazendo estudos para a elaboração de um projeto de revitalização, que ainda devem ser iniciados.\nInaugurado em 2003, durante a gestão de Pedro Wilson (PT), o ponto foi feito com o objetivo de abrigar os ambulantes retirados da Avenida Goiás, como medida necessária dentro da proposta de revitalização da via, uma das principais da capital. À época, o Mercado Aberto chegou a ser disputado pelos informais, que também queriam ocupar um dos principais complexos de comércio popular. Contudo, ao longo dos anos, foi sendo abandonado pela Prefeitura.