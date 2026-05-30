Um salário que pode passar de R$ 20 mil, a quantidade de vagas e a chance de participar de projetos com empresas ainda durante a graduação ajudam a explicar por que o curso de Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) se tornou um dos mais disputados do País. O bacharelado, sediado no Instituto de Informática (INF), teve a segunda maior nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de acordo com relatório divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira (27).\nA alta atratividade do curso foi explicada por integrantes como um resultado da combinação entre formação técnica, pesquisa aplicada e oportunidades de empreendedorismo. Professor do curso, Iwens Sene Júnior afirma que o grande diferencial é a integração com o mercado. “Os alunos não ficam restritos à teoria; eles participam de pesquisas tecnológicas aplicadas a demandas reais de setores como agronegócio, saúde, indústria e finanças”, disse.