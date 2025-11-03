-Morte PM (1.3331693)\nA Mercedes conduzida pelo sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Fernando Jansen Silva Araújo, de 42 anos, bateu contra o pilar de sustentação de um viaduto e, em seguida, pegou fogo. O caso aconteceu nesse domingo (2) na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), em Brasília (DF). Segundo os bombeiros, Fernando morreu ainda no local (assista acima).\nUma passageira que estava no carro ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Conforme os socorristas, a vítima sofreu múltiplas fraturas, mas estava consciente. Ainda não se sabe a relação entre Fernando e a mulher.\nVisto que o nome da passageira e o do hospital não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nSargento da PM de Goiás morre em acidente com Mercedes no DF