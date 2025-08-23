-VÍDEO: Carro de luxo pega fogo (1.3303357)\nUm carro da marca Mercedes-Benz pegou fogo em um posto de gasolina da GO-020, na zona rural de Senador Canedo, região metropolitana da capital. Câmeras de segurança do local registraram quando o veículo estaciona perto de uma bomba de combustível e começa a sair fumaça pelo capô (assista acima o vídeo da TV Anhanguera).\nDe acordo com o gerente do posto, Leonardo Barbosa, o veículo já chegou soltando fumaça. Ao estacionar próximo a uma das bombas, um dos frentistas percebeu a situação, alertou o motorista e agiu rapidamente com extintor de incêndio.\nNão foi durante o abastecimento. O carro parou para encher o tanque, mas já vinha soltando fumaça. O frentista percebeu e comunicou o cliente. Quando o capô foi aberto, entrou mais oxigênio e as chamas aumentaram, mas a equipe conseguiu conter”, explicou o Leonardo.