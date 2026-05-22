-VÍDEO: Mercúrio altamente tóxico é achado em balsas de garimpo ilegal em rio de Goiás (1.3413432)\nUma operação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreendeu cerca de 800 gramas de mercúrio, substância altamente tóxica usada na separação do ouro, durante ação contra garimpo ilegal no Rio Vermelho, no município de Goiás, nesta quarta-feira (20). Segundo a corporação, sete pessoas foram conduzidas à delegacia após serem flagradas em atividade de extração irregular de ouro em três balsas instaladas no leito do rio.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nEm entrevista ao POPULAR, o major Portela, responsável pela ocorrência, informou que os trabalhadores extraíam ouro sem licença ambiental e utilizavam mercúrio no processo de separação do metal. Segundo ele, a operação começou após uma denúncia anônima feita por um pescador que percebeu a presença de uma balsa em uma área onde costumava pescar. Durante a fiscalização, os policiais encontraram três balsas em funcionamento e identificaram sete homens atuando em pontos distintos do rio.