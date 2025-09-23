O mergulhador Ricardo Oliveira Guerra, de 30 anos, desapareceu após ser visto nadando em um lago, em Minaçu, no norte goiano. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas desde domingo (21), e contam com o apoio de socorristas equipados de Goiânia.\nAo POPULAR, o pai do mergulhador, Valterci Oliveira afirmou que o filho foi visto pela última vez por volta das 15h de domingo. Os bombeiros informaram que, conforme relatos, o rapaz foi localizado pela última vez em um rancho. A irmã dele, Nýrua Guerra disse à reportagem que ele estava tentando atravessar o lago sozinho no local.\nMoradores de outros ranchos filmaram o mergulhador nadando no lago em outro rancho distante, e ele apresentava “surto psicótico de fuga”, de acordo com o relato aos bombeiros.\nJovem desaparece ao sair de casa para trabalhar em Goiânia