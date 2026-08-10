-mergulhador_anel (1.3443215)\nUm mergulhador impressionou internautas ao usar um detector de metal para achar um anel perdido no Rio Araguaia, em Aruanã, na região noroeste de Goiás. Em um vídeo publicado nas redes sociais, George Queiroz, morador de Goiânia, disse que foi acionado pelo cliente, que ainda tinha esperança de encontrar a joia. O desfecho terminou com o objeto encontrado (veja o vídeo acima).\nGeorge disse na publicação que saiu da capital às 4h para chegar à praia de água doce da cidade. Nos comentários, ele relatou que percorreu um trajeto de 700 quilômetros, número aproximado se considerar a ida e volta. A gravação apresentou cenas da jornada até a cidade turística, e na viagem, ele leva a moto aquática também.\nNo local, encontrou o dono da joia, que ele chama de Toni. No vídeo, ele questiona o cliente sobre como perdeu o anel.