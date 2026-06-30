Precursor do ensino de ioga no Centro-Oeste, o professor Nestor Pereira da Mota morreu na madrugada desta segunda-feira (29), em Goiânia, aos 86 anos. Ele estava internado na Clínica Santa Mônica, após contrair uma pneumonia e foi vítima de insuficiência respiratória, de acordo com a jornalista Dalvina Nogueira, uma das autoras de sua biografia.\nO velório está previsto para ocorrer na terça-feira (30), no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, a partir das 9 horas. O sepultamento será no mesmo local, às 17 horas. O professor deixa a esposa Lyra Galvão e Silva Mota e os filhos Nestor Filho e Alano Mota, além de quatro netos.\nNestor Pereira da Mota nasceu em 26 de fevereiro de 1940, em Porto Nacional (TO), quando o município ainda fazia parte do território goiano. Foi alfabetizado somente a partir dos 14 anos, como conta Dalvina, após seguir para Conceição do Araguaia (PA), levado por parentes que eram da ordem dominicana. Seu temperamento e sua vocação o levaram a ser encaminhado para Juiz de Fora (MG), na sede dos frades dominicanos.