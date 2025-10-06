Metade da população de Goiânia se locomove diariamente utilizando um automóvel, sendo a maior parte (41%) em carro particular e 10% em veículo por aplicativo. Dentre as dez capitais brasileiras mais populosas, a cidade é a que mais utiliza o transporte privado e, consequentemente, menos opta pelo transporte coletivo público. Os dados são da pesquisa Viver nas Cidades – Mobilidade, uma realização da parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e a empresa de pesquisa Ipsos, que buscaram a opinião dos moradores pela internet. No caso de Goiânia, verificou-se ser a única capital em que o uso do carro particular supera a quantidade de pessoas que utilizam o transporte coletivo público.\nO coordenador de relações institucionais do ICS, Igor Pantoja, afirma que chama muito a atenção Goiânia ter o maior porcentual no uso de automóvel e o menor porcentual no uso do transporte público. “Geralmente, isso leva ao esgotamento do sistema viário. E vem tendo um crescimento da frota muito grande”, diz. O alto uso dos veículos na capital já havia sido apontado como o principal problema de trânsito no Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia (PlanMob), realizado entre 2020 e 2023 e oficializado em abril de 2024. No PlanMob, há meta de reduzir para em torno de 25% os deslocamentos feitos pelo transporte individual – nesse caso, somando-se também as motos.