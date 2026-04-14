O Mercado Aberto da Avenida Paranaíba, inaugurado em outubro de 2003, deve receber a primeira grande mudança ainda neste ano, com a implantação de um novo espaço na metade da estrutura original, entre a Avenida Goiás e a Rua 68. Os quatro equipamentos de alvenaria desta parte, totalizando 16 salas, banheiros ou vestiários, foram demolidos na manhã desta terça-feira (14) pela Prefeitura. A administração ainda não definiu o que ocupará o espaço, tendo como opções a alocação de ambulantes, uma praça ou espaço multiuso de lazer e eventos, sendo este último o que tem ganhado mais força nas discussões internas.\nEm entrevista na segunda-feira (13), o prefeito Sandro Mabel afirmou que a prefeitura realizaria a limpeza de um dos lados do mercado e pretende implementar no local uma praça e outras funções de utilidade pública, em substituição às estruturas que ocupam a área. O planejamento para o futuro do espaço ocupado pelo Mercado Aberto fundamenta-se em diretrizes de reordenamento urbano e segurança pública estabelecidas pela administração municipal. Segundo Mabel, a intenção é modificar a configuração atual do espaço para que ele apresente finalidades adicionais ao uso verificado anteriormente.