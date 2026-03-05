Metade dos feminicídios registrados no Brasil em 2024 ocorreu em cidades com até 100 mil habitantes – municípios que concentram 41% da população feminina do País. A taxa nessas localidades foi de 1,7 morte por 100 mil mulheres, superior à registrada em cidades médias (1,2) e grandes (1,1), segundo o relatório Retrato dos Feminicídios no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.\nA desigualdade territorial se acentua quando se observa a subdivisão dos pequenos municípios. Cidades com até 20 mil habitantes concentraram 19,6% dos feminicídios do País, embora abriguem 14,6% da população feminina. Outras 19,7% das mortes ocorreram em municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes.\nO cenário nacional mostra que a violência letal contra mulheres segue alta. Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, uma taxa de 1,43 morte por 100 mil mulheres, crescimento de 4,7% em relação a 2024 e de 14,5% no comparativo com 2021.