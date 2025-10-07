Fiscal do Procon em força-tarefa para evitar venda de bebidas adulteradas: consumidor mais preocupado (Wesley Costa / O Popular)\nUma jovem de 18 anos é o quarto caso suspeito de intoxicação, disse o secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos. A pacientes, segundo ele, é moradora de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A Secretária de Estado de Saúde (SES-GO) investiga ainda outros três casos, com uma morte, um homem de 47 anos, de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Além disso, houve um caso suspeito descartado.\n[Ela] está hospitalizada no Hugo, aguardando também o transcorrer dos exames para que a gente possa estar verificando se ela tem ou não contaminação por metanol", frisou o secretario.\nSegundo Rasível, a paciente, inicialmente, não é considerado como caso grave. "Mas a gente está avaliando agora todos os sintomas, fazendo a hidratação e verificando se vai ter indicação ou não de estar fazendo o antídoto", acrescentou.