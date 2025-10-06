Procon-GO realiza força-tarefa de fiscalização preventiva contra bebidas adulteradas com metanol (Wesley Costa/O Popular)\nEm Goiás são investigados três casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O primeiro foi notificado na sexta-feira (3), cerca de uma semana após os primeiros alertas de intoxicações registradas no país. Os pacientes goianos, dois seguem internados em hospitais, são de Itapaci, no centro goiano; Formosa e Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Uma quarta notificação de suspeita foi registrada, mas foi descartada.\nNo Brasil, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na noite de domingo (5), há 225 casos suspeitos, sendo 16 confirmados e 209 em investigação. As primeiras ocorrências foram identificadas em São Paulo e Pernambuco.