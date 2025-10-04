Os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol são dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea, segundo o Ministério da Saúde. O órgão ressalta que essas manifestações podem aparecer entre 12h e 24h após o contato da pessoa com a substância. Em Goás há três casos suspeitos em investigação, informou a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).\nNos primeiros sintomas por intoxicação, a recomendação é procurar imediatamente atendimento médico no serviço de emergência mais próximo para o tratamento adequado. O ministério recomenda ainda que a unidade de saúde deve notificar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da sua região para investigação sobre o caso. O governo ressalta que o metanol é altamente tóxico e pode levar à morte.\nVeja mais detalhes sobre os novos casos no g1 Goiás: Metanol em bebidas: Goiás tem dois novos casos suspeitos de intoxicação, diz secretaria