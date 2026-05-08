A previsão do tempo divulgada pela plataforma Climatempo indica que há chance de nevar ou de ter chuva congelada em alguns pontos do território brasileiro já neste fim de semana. O fenômeno pode ocorrer na primeira onda de frio do ano. Segundo a Climatempo, uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas de forma rápida na Região Centro-Sul do Brasil, deixando noites e madrugadas bem frias, principalmente nos Estados mais meridionais. O instituto diz ainda que “há pequena possibilidade” de ocorrer precipitação invernal em pontos acima de 1,5 mil metros de altitude em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.A queda de temperatura será acentuada e rápida, com noites e madrugadas bastante frias em grande parte do centro-sul do Brasil. Entre a noite de sábado (9) e a madrugada de domingo (10), há pequena possibilidade de precipitação invernal (chuva congelada ou neve) nas áreas mais elevadas da serra gaúcha e catarinense, acima de 1,5 mil metros. Evento também marca a primeira friagem do ano em outros Estados. Acre, Rondônia e sul do Amazonas estão no mapa. O cenário pode trazer impactos relevantes, inclusive com possibilidade de novos recordes de frio, segundo a Climatempo. Há previsão de rajadas de até 70 km/h no sul e no litoral sul do Rio Grande do Sul no sábado. Essa ventania pode atingir até 75 km/h em áreas litorâneas. Ventos entre 40 km/h e 50 km/h são esperados em Mato Grosso do Sul, no extremo oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso. O litoral sul do Rio Grande do Sul pode ter rajadas perto de 60 km/h no domingo. Ventos frios de 40 km/h a 50 km/h podem atingir Mato Grosso do Sul, oeste/noroeste/sul de Mato Grosso, Rondônia e leste do Acre. A cidade de São Paulo deve registrar queda de temperatura a partir de domingo (10). Para o Dia das Mães, de acordo com a Meteoblue, também há previsão de chuva. Entre segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, os termômetros ainda permanecem baixos na capital paulista. No sábado (9), a máxima esperada, segundo a Meteoblue, ainda é de 29ºC. No Sudeste como um todo, a frente fria deve chegar com menos intensidade, mas ainda pode provocar mudanças no padrão do tempo. “No Estado de São Paulo, as temperaturas seguem elevadas até sábado, com máximas próximas de 29°C, máxima de 23°C, com ventos fortes e possibilidade de chuva fraca. Semana que vem será fria”, afirma o meteorologias Alexandre Nascimento, da Nottus.