Iniciado em março do ano passado, com a implantação do primeiro trecho em maio, o projeto de metronização dos corredores de BRT em Goiânia chega agora a 13 quilômetros (km), dentro dos 200 km prometidos. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Sandro Mabel (UB) entregou o terceiro trecho metronizado, que se refere a uma tecnologia de sincronização semafórica com os ônibus do sistema de transporte coletivo metropolitano, entre os terminais Praça da Bíblia e Praça A, pertencente ao BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera). Em janeiro de 2025, o prefeito chegou a prometer que os corredores BRTs teriam todos os trechos implantados até meados deste ano.\nOficialmente, a proposta da Prefeitura era de colocar um total de 200 km nos quatro anos do mandato de Mabel, o que incluía diversos corredores preferenciais da cidade, como Mutirão/Castelo Branco, Jamel Cecílio, 85, 24 de Outubro e outros. Porém, com o realizado até agora, chega-se a menos de 10% do prometido em um quarto do tempo planejado a contar da primeira implantação. De acordo com a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), estão projetadas novas etapas, incluindo a conclusão do corredor exclusivo até o Terminal Padre Pelágio, no caso do Leste-Oeste, e o avanço do BRT Norte-Sul em direção aos terminais da região norte da capital.