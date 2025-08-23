Na celebração dos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, a história das pioneiras famílias japonesas em Goiás ganha destaque como símbolo de integração, resistência e contribuição decisiva para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado. Ao longo de mais de um século, imigrantes japoneses de épocas diferentes enfrentaram desafios extremos como a dificuldade em se manterem no país, o trabalho árduo nas lavouras e a dificuldade em conquistar terras. Famílias como os Watanabe, os Matsuy, os Morimoto e os Narikawa representam não apenas trajetórias de superação, mas também o impacto duradouro da cultura japonesa no Brasil.\nA farmacêutica Maura Watanabe, de 70 anos, filha de Massaki Watanabe e Kikue Watanabe, compartilha a trajetória de sua família, os Watanabe, no estado de Goiás. Em 1913, seus avós paternos, Yasaku e Isao, chegaram ao Brasil acompanhados dos avós maternos, Tomekichi e Fumi. Yasaku e Tomekichi eram primos. O plano inicial era permanecer temporariamente no Brasil, economizar recursos e retornar ao Japão, que vivia uma grave crise socioeconômica. No entanto, decidiram fincar raízes em solo brasileiro.