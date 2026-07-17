Segundo o comunicado, Milton está estável e com boa evolução clínica (Reprodução / Instagram de Milton Nascimento)\nMilton Nascimento foi internado nesta quinta-feira (16) para tratar uma pneumonia. A informação foi publicada pela sua equipe nas redes sociais do cantor.\nSegundo o comunicado, Milton está estável e com boa evolução clínica. "A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento de casa, visando o seu conforto", diz ainda a nota.\nZé Vaqueiro fecha a agenda do Copa Experience neste domingo (19), em Goiânia\nConheça DJ Tubas, o tubarão do eletrofunk\nMenino cobra promessa de Gusttavo Lima e surpreende cantor com a voz; vídeo\nMilton completou 83 anos em outubro do ano passado. Em 2020, problemas de saúde debilitaram o cantor. Ele apareceu em fotos de cadeira de rodas, tinha dificuldade para se movimentar e, em 2023, recebeu um diagnóstico de Parkinson.