Minas Gerais acumula tragédias provocadas por chuvas intensas que deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados. A mais recente ocorreu em fevereiro, com ao menos 30 mortes em Juiz de Fora e Ubá após volumes recordes de precipitação.\nO episódio se soma a outros desastres marcantes no estado —como os deslizamentos de 2003 na Grande BH, o janeiro chuvoso de 2020 e as mortes registradas no Vale do Aço em 2025.\nGoiás tem alerta para tempestade, ventania e risco de alagamento para mais de 180 cidades\nPrefeitura de Jussara decreta situação de calamidade após chuva alagar área da cidade\nChuva deixa mortos e leva Juiz de Fora a estado de calamidade pública\nRELEMBRE\n2003 — Deslizamentos na Grande BH\nEm janeiro de 2003, pelo menos 25 pessoas morreram e 70 ficaram feridas após uma madrugada de chuvas ininterruptas em Minas Gerais. Na zona leste de Belo Horizonte, oito crianças da mesma família morreram.