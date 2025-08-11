Os municípios de Mineiros e Chapadão do Céu, no sudoeste goiano, registraram o dia mais frio do ano em Goiás, com estimativa de 5°C nesta segunda-feira (11). Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o ponteiro do último recorde marcou 5.5ºC em Jataí no dia 31 de julho.\nConforme André Amorim, gerente do Cimehgo, as temperaturas nas duas cidades são uma estimativa, por não terem equipamentos de medição física. “Utilizamos equipamentos mais próximos, e também o que a modelagem está estimando para o local”, explicou.\nSegundo Amorim, as baixas temperaturas se dão devido a uma massa de ar polar que se mantém em queda no centro-sul de Goiás até quarta-feira (13).\nNova onda de frio acompanhada de geada deve chegar a Goiás neste final de semana\nGoiás entra em estado crítico de seca e risco extremo de incêndios, diz Cimehgo